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Власть

С 1 апреля все школьники по стране перейдут на учебу в традиционном формате

С 1 апреля все классы по всей стране перейдут на учебу в традиционном формате. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на совещании по обсуждению актуальных вопросов школьного образования, сообщила пресс-служба кабмина.

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«При этом необходимо подчеркнуть, что школы не будут требовать от родителей учеников покупки и обязательного ношения специальной школьной формы до 1 сентября 2021 года. Министерству образования и науки, местным органам власти, Министерству здравоохранения и социального развития необходимо обеспечить должную готовность к полноценному возобновлению учебного процесса. Кроме того, ведется работа по запуску «школьной» медицины, на каждого ученика будет заводиться карта учета здоровья», — сказал он.

В ходе совещания также обсудили вопросы разработки новой концепции школьной программы, при которой приоритет будет дан естественно-научным предметам, а также восстановлена единая непрерывная последовательность образовательного процесса, начиная от детского сада, школы и выше.

Напомним, с 9 марта возобновляется учебный процесс в офлайн-режиме для учеников 2-3-4-х классов в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185623/
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