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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Один за всех. Как депутаты голосовали за назначение референдума

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании в первом чтении приняли законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики».

В соцсетях опубликовали видео о том, как проходило голосование по важному вопросу. Стоит отметить, что в зале на момент голосования присутствовало меньше половины депутатов. За некоторых парламентариев пытались проголосовать другие люди, не являющиеся нардепами, очевидно их помощники. Но, заметив, что их снимают журналисты, они не стали этого делать.

На кадрах также запечатлено, что Акылбек Жапаров (фракция «Бир Бол») нажал кнопки практически за всех отсутствующих коллег, рабочие места которых находятся рядом.

Также опубликованы результаты поименного голосования. Против законопроекта проголосовали Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Мирлан Жеенчороев, Каныбек Иманалиев, Ирина Карамушкина, Рыскелди Момбеков, Евгения Строкова, Наталья Никитенко и Чынара Урумкалиева.

из Facebook
Фото из Facebook. Результаты поименного голосования

За проголосовали 87 нардепов, против — 9. Инициаторы предлагают провести референдум 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185326/
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