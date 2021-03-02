Полномочия главы БГК приостановлены. Жаныбек Абиров идет на выборы

Жаныбек Абиров приостановил полномочия председателя Бишкекского горкенеша. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По словам Жаныбека Абирова, решение принято потому, что он будет участвовать в местных выборах, а закон обязывает приостановить полномочия за 40 дней до выборов.

В то же время, поскольку глава кенеша не сложил, а приостановил полномочия, то останется на посту до первой сессии нового созыва БГК. На ней по закону будут прекращены полномочия действующего созыва.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 448 местных кенешей. В Бишкеке для участия сдали документы 27 партий.