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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Полномочия главы БГК приостановлены. Жаныбек Абиров идет на выборы

Жаныбек Абиров приостановил полномочия председателя Бишкекского горкенеша. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По словам Жаныбека Абирова, решение принято потому, что он будет участвовать в местных выборах, а закон обязывает приостановить полномочия за 40 дней до выборов.

В то же время, поскольку глава кенеша не сложил, а приостановил полномочия, то останется на посту до первой сессии нового созыва БГК. На ней по закону будут прекращены полномочия действующего созыва.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 448 местных кенешей. В Бишкеке для участия сдали документы 27 партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185111/
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