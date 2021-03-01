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Власть

Садыр Жапаров отправляется с государственным визитом в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 2–3 марта совершит государственный визит в Казахстан. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Дастан Дюшекеев.

В рамках предстоящего визита президент проведет двусторонние переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обсудит актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.

Садыр Жапаров встретится также с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым. Кроме того, учитывая важность развития торгово-экономических отношений, во время визита предусмотрена встреча с представителями бизнес-кругов Казахстана.

«У нас с Казахстаном традиционно высокий уровень сотрудничества и позитивная динамика двустороннего и многостороннего взаимодействия практически во всех сферах. Мы нацелены и далее укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения с Республикой Казахстан», — заключил Дастан Дюшекеев.

Отметим, что это будет второй зарубежный визит Садыра Жапарова в статусе главы государства. Первый визит он совершил на прошлой неделе в Москву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184951/
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