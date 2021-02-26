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Власть

Правительство определилось, чем будет заниматься в ближайшие 100 дней

Премьер-министр Улукбек Марипов утвердил план первоочередных мер правительства по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

План создан для реализации задач, определенных в первых указах президента Садыра Жапарова. Сам документ состоит из 50 мероприятий со сроком исполнения до 1 июня 2021 года. Ожидается, что за счет его реализации будут созданы благоприятные условия для населения. Основной упор сделан на улучшение качества и увеличение количества предоставления государственных услуг и сервисов населению в электронном формате.

Планируется внедрение электронных общегражданских паспортов гражданина Кыргызстана образца 2020 года, ID-карты, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства.

С 1 мая по 31 августа 2021 года планируется провести национальную кампанию по выдаче бесплатных ID-карт отдельным категориям граждан Кыргызстана.

Кроме того, правительство будет заниматься созданием благоприятных условий для бизнеса. В том числе предприниматели вместе с правоохранительными и судебными органами будут создавать условия для обеспечения безопасности инвесторов и бизнеса, исключения возможности заключения под стражу бизнесменов и инвесторов на стадии досудебного производства, повышение прозрачности и объективности при рассмотрении дел экономического характера.

Кабмин хочет сократить административные барьеры и упростить ведение бизнеса.

В том числе будет создан многофункциональный центр обслуживания предпринимателей и открыто «единое окно» в сфере строительства и архитектуры, автоматизированы процессы в таможенной и налоговой сферах. Планируется и запуск информационной системы «единого окна» при экспортно-импортных операциях в электронном формате и исключения процесса ветеринарного, фитосанитарного и санитарного контроля на пунктах пропуска при экспорте товаров по принципу «Одна остановка».

«Отдельным направлением плана определены мероприятия, направленные на обратную связь с населением по актуальным вопросам общественности и неотложным мерам, требующим безотлагательного решения. В этом направлении запланирована реализация инфраструктурных проектов, включающих строительство и реабилитацию систем питьевого водоснабжения в селах республики», — говорится в сообщении.

Обещает кабмин и решить вопросы по вакцинации населения, усилению профилактических мер в школах и детских дошкольных учреждениях республики по недопущению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, ввести временный запрета на вывоз лекарств и медицинских изделий. Кроме того, планируется ряд мер по обеспечению достаточным уровнем запасов социально значимых сельскохозяйственных товаров, продуктов питания и сдерживанию цен на них.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184811/
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