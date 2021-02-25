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Власть

Садыр Жапаров встретился в Москве с соотечественниками. О чем говорили

В Москве прошла встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова с соотечественниками, сообщила пресс-служба главы государства.

«Наши диаспоры за рубежом играют большую роль, став мостом межгосударственного сотрудничества и большой силой для оперативного решения острых социальных проблем», - отметил Садыр Жапаров.

Он выразил особую благодарность представителям диаспор, общественных организаций и всем неравнодушным соотечественникам, помогавшим Кыргызстану во время вспышки коронавируса.

«Вы обеспечили проживание и горячее питание нашим соотечественникам в Москве, Новосибирске и Соль-Илецке, а также передали в Кыргызстан медицинскую и финансовую помощь в большом объеме», - сказал президент.

Касаясь вопроса разрешения острых проблем соотечественников, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, Садыр Жапаров рассказал участникам мероприятия о проводимой государственными органами работе в данном направлении.

В частности, обсуждена тема о так называемом черном списке Федеральной миграционной службы Российской Федерации, по которому установлен запрет на въезд на территорию страны за различные нарушения.

Призвав присутствующих к необходимости соблюдения всех законов и порядков страны пребывания, глава государства сообщил о том, что переговоры по вопросу вывода из черного списка и замены данной меры на штраф или другие менее строгие административные меры, будут продолжены.

Садыр Жапаров также проинформировал о переговорах по увеличению количества регулярных авиарейсов, которые проводят профильные ведомства двух стран. Он выразил уверенность в скором положительном разрешении данного вопроса.

Касаясь темы социальной защиты и медицинских услуг, он подчеркнул, что, несмотря на достигнутые результаты в данном направлении, вопрос получения медицинской страховки для семей трудящихся остается открытым и требует решения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184541/
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