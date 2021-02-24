Президент Садыр Жапаров пригласил Владимира Путина посетить Кыргызстан. Об этом он заявил 24 февраля в ходе официального визита в Москву, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Кыргызстаном в области политики, экономики, торговли и культуры.

Путин на встрече с Жапаровым выразил надежду на то, что удастся нормализовать внутриполитическую обстановку в Бишкеке. По его словам, между двумя государствами выстроились не просто теплые отношения, это отношения союзнические, привилегированные.

«И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что задуманные мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в Основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и создавать условия для поступательного развития государства», — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул важность того, что в Кыргызстане сохранили государственный статус русского языка.

«Это важно и для граждан Кыргызстана, поскольку даёт определённые преимущества на рынке труда в России — не требует дополнительных экзаменов, не создаёт дополнительных сложностей для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию», — сказал Владимир Путин.