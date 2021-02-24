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Власть

Депутаты проверят деятельность золотодобывающей компании Vertex Gold Company

Сегодня Жогорку Кенеш одобрил создание временной депутатской комиссии по проверке деятельности ОсОО Vertex Gold Company.

В состав комиссии вошли депутаты: Альфия Самигуллина, Нодирбек Каримов, Максат Эгембердиев, Чынара Урумкалиева, Тариел Жоробеков, Сагындык Келдибаев, Арзыбек Карыбеков, Азизбек Турсунбаев, Байгазы Кенжебаев, Осмон Турдумамбетов, Эрмамат Тагаев, Сайдулла Нышанов.

Нардепы проверят проблемы охраны окружающей среды, вопросы безопасности производственного процесса и влияния на экологию.

Рудник золотодобывающей компании расположен в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. Основной вид деятельности компании Vertex Gold Company — разработка и добыча полезных ископаемых. Компания работает на месторождении Джамгыр.

Ранее сообщалось, что предприятие не запустило ЗИФ в назначенные сроки из-за пандемии коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184458/
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