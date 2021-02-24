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Власть

Депутатская комиссия по проверке работы «Кумтора» стала государственной

Депутатскую комиссию  по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор» преобразовали в государственную. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам ее председателя Акылбека Жапарова, это сделано в связи с тем, что аппарат президента и аппарат правительства изъявили желание делегировать специалистов для участия в работе комиссии, соответственно, ее статус теперь будет выше — государственная комиссия. За переименование проголосовал 71 нардеп.

Заместителем Акылбека Жапарова избран депутат Умбеталы Кыдыралиев.

Депутаты намерены проверить исполнение решений предыдущих парламентских и правительственных комиссий.

Ссылка: https://24.kg/vlast/184447/
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