Депутатская комиссия по проверке работы «Кумтора» стала государственной

Депутатскую комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор» преобразовали в государственную. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам ее председателя Акылбека Жапарова, это сделано в связи с тем, что аппарат президента и аппарат правительства изъявили желание делегировать специалистов для участия в работе комиссии, соответственно, ее статус теперь будет выше — государственная комиссия. За переименование проголосовал 71 нардеп.

Заместителем Акылбека Жапарова избран депутат Умбеталы Кыдыралиев.

Депутаты намерены проверить исполнение решений предыдущих парламентских и правительственных комиссий.