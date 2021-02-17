В состав депутатской комиссии по проверке работы «Кумтора» вошли 12 депутатов

Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Предложение парламентской фракции «Республика — Ата Журт» поддержало большинство нардепов.
В состав комиссии вошли 12 депутатов: Омурбек Бакиров, Рыскелди Момбеков, Самат Ибраев, Айнуру Алтыбаева, Умбеталы Кыдыралиев, Абдыбек Дуйшалиев, Закир Шарапов, Замирбек Эсенаманов, Урмат Самаев, Осмон Турдуманбетов, Акылбек Жапаров и Каныбек Иманалиев.
Они в ближайшее время примут регламент и срок работы комиссии.
Депутаты намерены проверить исполнение решений предыдущих парламентских и правительственных комиссий.