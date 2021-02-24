Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом вылетел в Россию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня вылетел с первым зарубежным визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в ходе визита президент проведет переговоры с Владимиром Путиным, на которых будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия стран.

Запланированы и двусторонние встречи главы государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Вместе с этим ожидается встреча с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.

В составе делегации Кыргызстана: