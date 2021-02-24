Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом вылетел в Россию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня вылетел с первым зарубежным визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что в ходе визита президент проведет переговоры с Владимиром Путиным, на которых будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия стран.
Запланированы и двусторонние встречи главы государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
Вместе с этим ожидается встреча с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.
В составе делегации Кыргызстана:
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов;
- первый вице-премьер-министр Артем Новиков;
- вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;
- заведующий отделом внешней политики аппарата президента Дастан Дюшекеев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат;
- министр обороны Таалайбек Омуралиев;
- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
- министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;
- министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;
- директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;
- председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев;
- и. о. мэра города Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.