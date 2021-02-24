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Власть

Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом вылетел в Россию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня вылетел с первым зарубежным визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в ходе визита президент проведет переговоры с Владимиром Путиным, на которых будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия стран.

Запланированы и двусторонние встречи главы государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Вместе с этим ожидается встреча с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.

В составе делегации Кыргызстана:

  • министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
  • руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов;
  • первый вице-премьер-министр Артем Новиков;
  • вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;
  • заведующий отделом внешней политики аппарата президента Дастан Дюшекеев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат;
  • министр обороны Таалайбек Омуралиев;
  • министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев;
  • министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
  • министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков;
  • министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
  • министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев;
  • директор Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов;
  • председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев;
  •  и. о. мэра города Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184407/
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