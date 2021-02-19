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Власть

В ОАО «Электрические станции» назначен новый директор

Фото ОАО «Электрические станции» . Новый директор компании — Талайбек Бектенов

Решением совета директоров ОАО «Электрические станции» 18 февраля 2021 года на должность генерального директора назначен Талайбек Бектенов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее эту должность занимал Жолдошбек Ачикеев. Его полномочия прекращены 1 февраля 2021-го согласно поданному им заявлению об увольнении по собственному желанию.

Талайбек Бектенов последние пять лет работал в структуре ОАО «Электрические станции». С 24 января 2020 года был первым заместителем генерального директора компании.

Напомним, что ОАО «Электрические станции» — основная генерирующая компания Кыргызстана, вырабатывает 98 процентов всей электроэнергии в стране. В состав компании входят семь ГЭС и две ТЭЦ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184077/
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