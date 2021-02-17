Депутат о проекте Конституции: Где написано, что за все отвечает президент?

В проекте Конституции не написано о личной ответственности президента за экономическую и политическую ситуацию в стране. Об этом во время обсуждения проекта Основного закона заявил депутат Кожобек Рыспаев.

Он напомнил, что при переходе к президентской форме правления говорилось, что вся ответственность будет возложена на главу государства.

«Где тут написано, что за все теперь отвечает президент? Вы наоборот усложнили процедуру импичмента», — заявил Кожобек Рыспаев.

Авторы проекта отметили, что об ответственности президента указано и в других статьях, кроме процедуры импичмента.