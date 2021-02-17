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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Депутаты против нормы, запрещающей уголовное преследование за клевету

В парламенте началось обсуждение нового проекта Конституции с инициативной группой. В нем принимают участие депутаты и члены конституционного совещания.

Депутаты Айнура Осмонова и Иса Омуркулов выступили против нормы, запрещающей уголовное преследование за информацию, порочащую честь и достоинство.

«В соцсетях распространяется разного рода информация. Потом люди идут на суицид. В мире за это наказывают пожизненно. Чем обосновано решение конституционного совещания? Вы что, приняли новую декларацию прав человека? Свобода слова должна быть. Но за лживую информацию надо отвечать», — утверждает Айнура Осмонова.

Депутат Иса Омуркулов поддержал ее, заявив, что в новой редакции Основного закона гражданина лишают возможности защитить честь и достоинство от клеветы и ложной информации.

«Конституция у нас превыше всего. Тут говорится, что не могут подвергаться преследованию за информацию, порочащую честь и достоинство», — отметил он.

Авторы проекта ответили, что запрещается только уголовное преследование за клевету. Свою деловую репутацию можно защитить в гражданском порядке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183821/
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