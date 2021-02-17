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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Могут ли депутаты изменить новый проект Конституции — вопрос открытый

В парламенте началось обсуждение нового проекта Конституции с инициативной группой. В нем принимают участие депутаты и члены конституционного совещания.

Депутат Улукбек Ормонов спросил, кто и как будет принимать их предложения.

«Зачем нам обсуждать, если наши предложения не будут учтены?» — поинтересовался нардеп.

Председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов ответил, что проект Основного закона передан в парламент.

«Конституционное совещание закончило свою работу. Теперь проект в ваших руках», — сказал он.

Депутаты инициативной группы не смогли дать конкретный ответ, могут ли нардепы изменить проект Конституции.

«Проект обсуждали три месяца. Сейчас тоже работает секретариат. Дайте предложения», — сказал Бактыбек Турусбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183806/
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