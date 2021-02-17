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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Депутаты парламента назначат референдум после общественных обсуждений

Депутаты парламента назначат референдум после завершения общественных обсуждений по проекту новой Конституции. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

Уточняется, что сегодня нардепы рассмотрят переданный конституционным совещанием вариант Основного закона. Планируется убрать некоторые спорные положения. «Обсуждение продолжится до 9 марта. А уже в среду, 10 марта, депутаты примут законопроект о назначении плебисцита. Он пройдет в один день с местными выборами — 11 апреля. В бюллетень включат только один вопрос: «Поддерживаете ли проект новой Конституции, да или нет», — отметили в парламенте.

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В свою очередь член ЦИК Кайрат Осмоналиев заметил 24.kg, что месяца может и не хватить. «Это не консультативный же референдум, и для того, чтобы граждане смогли сделать осознанный выбор, потребуется серьезная просветительская работа. Для этого мы должны зарегистрировать группы за и против. Но прежде утвердить календарный план, смету. Мы-то успеем, а вот кыргызстанцам хватит ли времени, чтобы изучить новый проект?» — задается вопросом Кайрат Осмоналиев.

Напомним, что в 2016 году референдум по принятию поправок в Конституцию также был совмещен с местными выборами и назначен он был за два месяца до голосования. Как того требовал главный документ страны. Но потом сроки, регламентирующие принятие закона о всенародном голосовании, члены шестого созыва убрали, подгоняя законодательную базу под обновленную Конституцию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183733/
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Депутаты парламента назначат референдум после общественных обсуждений