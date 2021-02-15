Президент Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Он принял такое решение в преддверии запланированных международных мероприятий на высшем уровне и в связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с учетом продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

Глава государства продолжает работу в дистанционном формате и, как утверждают в пресс-службе, держит руку на пульсе всех событий, происходящих в стране.