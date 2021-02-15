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Власть

Президент Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Он принял такое решение в преддверии запланированных международных мероприятий на высшем уровне и в связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с учетом продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

Глава государства продолжает работу в дистанционном формате и, как утверждают в пресс-службе, держит руку на пульсе всех событий, происходящих в стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183503/
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