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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по Конституции. Депутаты до сих пор не назначили дату его проведения

Явку избирателей на местных выборах и референдуме подсчитают отдельно. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, норму, которая предусматривает, что референдум считается состоявшимся при 30 процентах явки, из законодательства не убрали.

«Мы к плебисциту успеем подготовиться. Но депутатам не следует затягивать с его назначением. По закону референдум должен пройти не раньше месяца и не позднее трех с момента определения его даты. Люди до этого срока должны успеть ознакомиться с новой редакцией», — отметил Кайрат Осмоналиев.

В свою очередь депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев сказал, что при назначении дня всенародного голосования нужно учитывать и тот факт, что агитационные группы за и против должны успеть пройти регистрацию, создать фонды и провести работу по информированию населения.

«Раньше в законодательстве была норма, обязывающая решить вопрос даты не ранее чем за 60 дней. Но в 2016 году ее убрали», — подчеркнул он.

Напомним, о том, что местные выборы в 448 кенешей, запланированные на 11 апреля, совместят с плебисцитом. Однако документа о назначении всенародного референдума на сайте ЖК еще нет.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/183450/
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