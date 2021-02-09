Реформы здравоохранения: медицина катастроф, ипотека для медиков и вакцины

Указом президента о неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения постановляется считать основными задачами государства развитие системы здравоохранения и улучшение качества жизни, здоровья населения.

Отмечается, что документ принят для дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения, направленной на выявление системных проблем, повышение уровня и качества жизни человека, улучшение условий для укрепления здоровья, пропаганду здорового образа жизни, обеспечение доступной квалифицированной медицинской помощью населения, усиление борьбы с заболеваниями.

Правительству рекомендовано в неотложном порядке решить вопрос о вакцинации населения от COVID-19.

Кроме того, оно должно обеспечить своевременное и полное финансирование системы здравоохранения, а также надлежащее и целевое использование выделенных денежных средств. Предстоит модернизировать и реформировать службу общественного здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, стационарной помощи для обеспечения доступа населения к их услугам и повышения их качества. Должны быть внедрены современные цифровые технологии и создана единая национальная система оценки и управления рисками для здоровья с учетом трансграничной и интеграционной политики страны, система эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями, приводящими к инвалидизации и преждевременной смертности граждан.

В Кыргызстане предстоит создать единую систему медицины катастроф, определив механизмы оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях и положениях.

Кроме того, президент рекомендовал сформировать сеть современных многопрофильных стационаров во всех областных центрах на базе существующих областных больниц, оказывающих качественные медицинские услуги, обеспеченных современным медицинским оборудованием, профессиональными кадрами, а также санитарным транспортом. Будет также внедрена единая информационная система здравоохранения, включающая сферы деятельности общественного здравоохранения, обязательного медицинского страхования, первичной медико-санитарной и стационарной помощи. Она будет включать и лабораторно-диагностические услуги, контроль и надзор за качеством, эффективностью и безопасностью лекарственных средств, изделий медицинского назначения. Благодаря системе обеспечат возможность централизованной обработки данных, информационную безопасность, доступ к информационным системам в режиме реального времени и интеграцию с другими информационными системами.

Кабмин должен сформировать стратегический запас лекарственных средств, необходимых для обеспечения здоровья населения.

Должна быть внедрена система электронного регулирования и управления оборотом лекарственных средств, изделий медицинского назначения путем укрепления функций регуляторного органа в области лекарственного обращения и создана система регулирования цен на жизненно важные лекарственные средства и медицинские изделия. Будут приняты меры и созданы благоприятные условия для открытия фармацевтических заводов для производства лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Садыр Жапаров считает важным разработать законодательную базу для активного внедрения телемедицинских услуг и внедрить модель предоставления и финансирования телемедицинских инновационных услуг в 50 организациях здравоохранения первичной медико-санитарной и стационарной помощи, службы общественного здравоохранения вне зависимости от форм собственности и во всех регионах страны.

Систему медицинского образования также ждут реформы. Они призваны учитывать необходимость планирования и управления кадрами в регионах. Количество бюджетных мест для всех медицинских специальностей разного уровня увеличат, пересмотрев программы и подходы обучения на основе современных информационных, медицинских технологий, научно-практического подхода, развития медицинской науки и институциональной основы научно-обоснованной медицины.

Правительство должно внести предложение о стимулировании медицинских работников, включая поэтапное повышение заработной платы, расширение социальных гарантий и иных мер поддержки.

Предстоит также разработать и внести предложение о включении медицинских работников в перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение медико-санитарной помощи на амбулаторном уровне и в стационарах. Будут созданы специальные ипотечные продукты, выпущены жилищные сертификаты для медиков. Вплоть до того, что именно медицинским работникам будет предоставляться приоритетное право на получение земельного участка для строительства жилья.

Глава государства рекомендовал принять меры по расширению частного медицинского сектора, упрощению вопросов налогообложения медицинской деятельности и внедрению новых условий медицинского страхования, приемлемых для работников, работодателей и населения. Кроме того, предстоит утвердить стандарты качества, технологии производства, поставок и безопасного хранения пищевых продуктов, содержащих трансжиры, сахар, генно-модифицированные продукты.

При этом будет создана единая система взаимодействия медицинских учреждений с органами местного самоуправления по вопросам анализа и контроля состояния здоровья населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, охраны окружающей среды, готовности к стихийным бедствиям.