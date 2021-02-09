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Власть
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Арестованный Курсан Асанов по решению суда будет переведен в СИЗО ГКНБ

Экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова переводят в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Чинара Джакупбекова.

По ее словам, ходатайство подала прокуратура. Сегодня суд вынес соответствующее постановление. Отметим, ранее было принято решение этапировать генерала в СИЗО-1 Бишкека.

Курсану Асанову избрана мера в виде содержания под стражей до 21 марта. Ему вменяют массовые беспорядки, захват здания МВД. Асанову также добавили еще одно обвинение по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР.

Напомним, после парламентских выборов в октябре 2020 года в Бишкеке произошли массовые беспорядки, которые привели к смене власти. По делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182806/
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