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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Массовые беспорядки. Курсана Асанова водворили в СИЗО на два месяца

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения бывшему замминистра внутренних дел Курсану Асанову.

Следствие заявило ходатайство о содержании под стражей бывшего милицейского чиновника в Бишкекском СИЗО-1 до 21 марта.

Выйдя из совещательной комнаты, судья удовлетворил прошение представителей МВД.

Отметим, что Курсану Асанову вменяют массовые беспорядки, захват здания МВД. Сегодня ему добавили еще одно обвинение по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР.

Напомним, после парламентских выборов в октябре 2020-го в Бишкеке произошли массовые беспорядки, которые привели к смене власти. По делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181547/
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