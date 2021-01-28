Массовые беспорядки. Курсана Асанова водворили в СИЗО на два месяца

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения бывшему замминистра внутренних дел Курсану Асанову.

Следствие заявило ходатайство о содержании под стражей бывшего милицейского чиновника в Бишкекском СИЗО-1 до 21 марта.

Выйдя из совещательной комнаты, судья удовлетворил прошение представителей МВД.

Отметим, что Курсану Асанову вменяют массовые беспорядки, захват здания МВД. Сегодня ему добавили еще одно обвинение по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР.

Напомним, после парламентских выборов в октябре 2020-го в Бишкеке произошли массовые беспорядки, которые привели к смене власти. По делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.