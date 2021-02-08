Президент назначил выборы в местные кенеши на 11 апреля

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики».

Выборы пройдут в воскресенье, 11 апреля.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством.

Правительству — выделить необходимые финансовые средства согласно смете расходов ЦИК.

В период подготовки и проведения кампании принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан, а также оказать содействие Центризбиркому в обеспечении кибербезопасности информационных систем.

В указе говорится, что необходимо принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей.

Главам МСУ и органов местного самоуправления оказать содействие в регистрации населения и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Ранее изданные указы от 10 февраля и 23 марта 2020 года признаны утратившими силу.