Президент назначил выборы в местные кенеши на 11 апреля

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики».
Выборы пройдут в воскресенье, 11 апреля.
Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством.
Правительству — выделить необходимые финансовые средства согласно смете расходов ЦИК.
В период подготовки и проведения кампании принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан, а также оказать содействие Центризбиркому в обеспечении кибербезопасности информационных систем.
В указе говорится, что необходимо принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей.
Главам МСУ и органов местного самоуправления оказать содействие в регистрации населения и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.
Ранее изданные указы от 10 февраля и 23 марта 2020 года признаны утратившими силу.