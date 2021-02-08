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Власть

В Кыргызстане появился новый город. Президент Садыр Жапаров подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об образовании города Базар-Коргон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Закон был принят Жогорку Кенешем 20 января этого года.

Согласно документу, город Базар-Коргон как административно-территориальная единица образован в пределах границ сел Жети-Кошкон, Беш-Бадам и Базар-Коргон одноименного айыльного аймака, населенных пунктов Ак-Тайлак-Ата-1.2, Бабур-1.2, Эне-Сай и Сай-Коргон села Коргон, а также сел Совет и Аук, населенных пунктов Кызыл и Орто-Сай Кенешского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Напомним, село Базар-Коргон предложили сделать городом, присоединив к нему несколько айыльных округов, депутаты парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182637/
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