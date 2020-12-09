Село Базар-Коргон предложили сделать городом, присоединив к нему несколько айыльных округов. Такую идею озвучил на заседании Жогорку Кенеша заместитель директора агентства по местному самоуправлению Бактияр Салиев.

По его словам, в состав города войдет два айыльных округа, пять сел и шесть населенных пунктов.

«На этой территории работают 12 тысяч 400 семейств, 58 тысяч людей, его территория составляет 1 тысячу 75 квадратных метров. Работают семь заводов, одна фабрика и 109 цехов, где заняты 2 тысячи 339 жителей», — сообщил Бактияр Салиев.

Законопроект направлен на голосование.