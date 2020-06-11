Бишкекглавархитектуру вернут в ведение Госстроя

Муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура» все же вернут в ведение Госстроя. Соответствующий проект постановления горкенеш вынес на общественное обсуждение.

Как отмечается в документе, предлагается признать недействительным постановление БГК от 2015 года о даче согласия на принятие в муниципальную собственность Госпредприятия «Главное управление архитектуры и градостроительства города Бишкек».

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В горкенеше отмечают, что решение о передаче муниципалитету управления было принято правительством в 2015 году. Но в 2018-м кабмин признал документ, утратившим силу. Следовательно, Бишкекглавархитектура снова должна стать подразделением Госстроя.

В справке-обосновании говорится, что по закону, если вышестоящий нормативно-правовой акт отменяют или признают утратившим силу, то и основанные на них НПА также прекращают действие.

Отметим, что вопрос передачи Бишкекглавархитектуры неоднократно поднимался депутатами горкенеша. Они отмечали, что народные избранники долго боролись, чтобы БГА стала муниципальным подразделением.