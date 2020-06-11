09:56
USD 74.34
EUR 84.52
RUB 1.08
Общество

Бишкекглавархитектуру вернут в ведение Госстроя

Муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура» все же вернут в ведение Госстроя. Соответствующий проект постановления горкенеш вынес на общественное обсуждение.

Как отмечается в документе, предлагается признать недействительным постановление БГК от 2015 года о даче согласия на принятие в муниципальную собственность Госпредприятия «Главное управление архитектуры и градостроительства города Бишкек».

Читайте по теме
БГК попросит премьер-министра оставить Бишкекглавархитектуру в составе мэрии

В горкенеше отмечают, что решение о передаче муниципалитету управления было принято правительством в 2015 году. Но в 2018-м кабмин признал документ, утратившим силу. Следовательно, Бишкекглавархитектура снова должна стать подразделением Госстроя.

В справке-обосновании говорится, что по закону, если вышестоящий нормативно-правовой акт отменяют или признают утратившим силу, то и основанные на них НПА также прекращают действие.

Отметим, что вопрос передачи Бишкекглавархитектуры неоднократно поднимался депутатами горкенеша. Они отмечали, что народные избранники долго боролись, чтобы БГА стала муниципальным подразделением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155586/
просмотров: 525
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекглавархитектура перешла на удаленный режим. Заявки принимают онлайн
Проверить работу Бишкекглавархитектуры тайно призывает горожан мэрия
«Тайный горожанин» проверит, насколько эффективно работает Бишкекглавархитектура
Реорганизация парка Чингиза Айтматова. В Бишкеке определили победителя конкурса
Бишкекглавархитектура пригласила на практику студентов-дизайнеров
На въездах в Бишкек появятся новые стелы. Мэрия объявила конкурс эскизов
О нелегитимной работе Бишкекглавархитектуры рассказали строители столицы
Смог в Бишкеке. В Бишкекском городском кенеше вспомнили о розе ветров
В вопросе с Бишкекглавархитектурой правительство нарушило ряд законов
Архитекторы уверены, что Бишкекглавархитектура не оправдала себя
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Неправильная раздача гуманитарки в&nbsp;Бишкеке: возбуждено уголовное дело Неправильная раздача гуманитарки в Бишкеке: возбуждено уголовное дело
Бизнес
Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7 Время новых возможностей! MegaCom представляет тарифный план #Супервыгодный 7
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; запускает мобильное приложение для автомобилистов Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
ОАО &laquo;МАМ&raquo; возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
11 июня, четверг
09:46
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 ию...
09:37
CPJ призывает провести тщательное расследование поджога «Третьего канала»
08:57
Бишкекглавархитектуру вернут в ведение Госстроя
08:48
По итогам 2020 года цены в Кыргызстане вырастут на 7 процентов
08:44
В Бишкеке за превышение числа посетителей оштрафовали два кафе «Шашлычная № 1»
10 июня, среда
23:53
Ученые с помощью радара нашли под землей древний город