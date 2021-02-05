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Власть

Начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Отунбаевой и Жээнбекова

В Кыргызстане начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова. Иницатором выступил блогер Чингиз Капаров.

Как он объяснил 24.kg, это связано с тем, что Отунбаева в 2010 году не участвовала в выборах в качестве альтернативного кандидата, а Жээнбеков был вынужден на волне народных протестов в октябре 2020-го досрочно уйти в отставку. «Во время правления обоих страна понесла недопустимые потери», — отметил Чингиз Капаров.

из социальной сети Facebook
Фото из социальной сети Facebook. Подписной бланк

Сбор подписей проходит в Бишкеке в здании «Илбирс» на площади Ала-Тоо с 10.00 до 18.00 каждые пятницу и субботу.

Чтобы народная инициатива поступила на рассмотрение в Жогорку Кенеш, необходимо собрать 300 тысяч подписей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182529/
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