В мэрии Бишкека прокомментировали ситуацию с демонтажом объектов клуба PROMZONA

В мэрии Бишкека прокомментировали ситуацию вокруг клуба PROMZONA.
Накануне, напомним, муниципалитет заставил администрацию клуба демонтировать скульптурную композицию у его входа. Это вызвало возмущение среди бишкекчан. Из собственных источников 24.kg стало известно также, что под снос может попасть и большая сцена клуба, на которой проводятся Open air с участием всемирно известных звезд.
«В 2005 году между мэрией и ОсОО «Граунд» были заключены договор аренды на земельный участок на улице Чолпон-Атинской площадью
Мэрия столицы, по ее информации, получила предписание прокуратуры Октябрьского района об устранении нарушений в 10-дневный срок. Управление землепользования и строительства (УЗС) уведомило компанию об устранении незаконных объектов, установленных без разрешительных документов, в течение пяти дней. Накануне администрация клуба добровольно демонтировала незаконные объекты.
«Кроме того, с 2005 года со стороны арендатора не соблюдались условия договора, 15 лет не выплачивались арендные платежи за использование муниципальной территории. Прокуратура внесла акты прокурорского реагирования», — уточнили в муниципалитете.
По ситуации высказался и вице-мэр Бишкека по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамат Сагындык уулу.