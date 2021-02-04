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Власть

В мэрии Бишкека прокомментировали ситуацию с демонтажом объектов клуба PROMZONA

В мэрии Бишкека прокомментировали ситуацию вокруг клуба PROMZONA.

Накануне, напомним, муниципалитет заставил администрацию клуба демонтировать скульптурную композицию у его входа. Это вызвало возмущение среди бишкекчан. Из собственных источников 24.kg стало известно также, что под снос может попасть и большая сцена клуба, на которой проводятся Open air с участием всемирно известных звезд.

«В 2005 году между мэрией и ОсОО «Граунд» были заключены договор аренды на земельный участок на улице Чолпон-Атинской площадью 0,036 гектара и договор купли-продажи на земельный участок площадью 2,383 гектара. Далее ОсОО «Ачыктык» приобрело вышеуказанный участок с договором купли-продажи. Территория была самовольно расширена на 3,583 квадратных метра (более 35 соток). На муниципальной территории незаконно пристроена входная группа к клубу PROMZONA, установлена сцена для выступлений площадью 260 квадратных метров, размещены скульптуры и скамейки, обустроена автопарковка», — рассказали 24.kg в муниципалитете.

Мэрия столицы, по ее информации, получила предписание прокуратуры Октябрьского района об устранении нарушений в 10-дневный срок. Управление землепользования и строительства (УЗС) уведомило компанию об устранении незаконных объектов, установленных без разрешительных документов, в течение пяти дней. Накануне администрация клуба добровольно демонтировала незаконные объекты.

«Кроме того, с 2005 года со стороны арендатора не соблюдались условия договора, 15 лет не выплачивались арендные платежи за использование муниципальной территории. Прокуратура внесла акты прокурорского реагирования», — уточнили в муниципалитете.

По ситуации высказался и вице-мэр Бишкека по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамат Сагындык уулу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182303/
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