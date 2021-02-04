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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Мэрия вынудила снести скульптурную композицию у клуба PROMZONA. На очереди сцена

Администрация клуба PROMZONA была вынуждена демонтировать скульптурную композицию из двух фигур, сидящих на скамейке у входа в заведение. Чиновники посчитали незаконным арт-объект, ставший символом клуба.

Фотографии демонтажа композиции на своей странице в Facebook опубликовал директор клуба Вадим Зарецкий.

Стало известно, что мэрия Бишкека ведет борьбу с незаконными постройками и на композицию якобы не были оформлены документы. Прокуратура Октябрьского района выписала протокол, после чего арт-объект убрали. Сам Зарецкий воздержался от комментариев. Однако случившееся получило широкий отклик не только среди посетителей клуба, но и в музыкальной среде.

«Как такое может быть? Люди за свой счет сообразили красоту и точку цивилизованного отдыха в страшном с точки зрения ландшафта и архитектуры месте, тем самым сделав лучше и городу, и людям. Вопрос: зная, как дорога «Промзона» многим коренным жителям Бишкека; зная, какого высокого уровня проходят мероприятия, как в самом здании клуба, так и на летней сцене, сколько было сделано работниками клуба ярких мероприятий, в первую очередь, проводившихся в рамках мероприятий города, как можно было не решить все вопросы по-человечески? Как же так можно? В шоке! Грустно и страшно», — написала певица Светлана Назаренко (Ая).

Высказался по поводу происходящего и Адиль Чекилов. «Печально и грустно. Что происходит с нашим городом, страной и власть имущими? Одно из лучших культурных мест нашего города! Нет слов... Вадим, сил, мудрости и терпения!» — написал он.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что под снос может попасть и большая сцена клуба, на которой проводятся Open air с участием всемирно известных звезд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182253/
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