Привет, ларьки. За отмену моратория на выделение земель в столице выступает БГК

Мэрия Бишкека попросила горкенеш отменить постановление о продлении моратория на выдачу земельных участков, подлежащих выделению в самостоятельную единицу и последующее выставление на торги, внесенный в марте 2020 года. Об этом стало известно на заседании комиссии БГК по муниципальной собственности.

Вице-мэр Азамат Сагындык уулу напомнил, что в апреле 2019 года горкенеш ввел трехлетний мораторий на выделение земельных участков под различные объекты. А в марте 2020 года мэрия внесла новый проект постановления о продлении действия моратория на формирование и выдачу земельных участков сроком на один год. «Мэрия хочет исключить пункт «однолетний мораторий», — объяснил он.

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Депутат Куванычбек Конгантиев спросил, почему не отменяют мораторий для выдачи земли под легкие конструкции, а лишь под капитальные строения.

«Вы объясняете отмену тем, что нужно пополнять бюджет, создавать рабочие места. Объекты облегченного типа — это то же самое. Они даже больше приносят, чем капитальные объекты. Думаю, есть смысл и для них отменять», — сказал он.

Главный архитектор Бишкека Марат Жороев поддержал предложение депутата, отметив, что они тоже за снятие моратория для объектов облегченного типа и вообще против всяких запретов.

«В городе и вообще по республике отсутствует регламент размещения объектов этой категории. Мы уже год пытаемся решить вопрос через Госстрой, подготовили проект техрегламента для объектов облегченного типа. Хотим внести в горкенеш нормативно-правовой акт. У нас есть требование по предоставлению земли, но нет требований, что, где и как ставить. Надо учитывать, что объекты облегченного типа вносят отрицательную лепту в облик города», — сказал он.

Куванычбек Конгантиев добавил, что, скорее всего, следующая сессия будет последней, и нужно отменить мораторий, чтобы мэрия могла дальше работать. В итоге комиссия БГК приняла решение поддержать отмену продления моратория. Окончательное же решение будет приниматься на сессии горкенеша.

Напомним, на итоговой пресс-конференции в декабре 2020 года и. о. мэра Балбак Тулобаев сообщил, что намерен муниципальные земли, которые пустуют, сдавать, продавать, чтобы пополнить бюджет столицы.