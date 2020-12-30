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Общество

Буду сдавать и продавать земли. Как Балбак Тулобаев намерен пополнить бюджет

Мэрия Бишкека на следующий год планирует получить 10 миллиардов сомов дохода. Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. мэра Балбак Тулобаев.

«Муниципальные земли, которые пустуют, будем сдавать, продавать, пусть бизнес работает. Все мунипальное имущество будем сдавать, сейчас все цифровизуется. Я уже сказал сотрудникам, что не допущу коррупции. Все, что возможно, пройдет через муниципальную казну», — сказал он.

Балбак Тулобаев отметил, что муниципалитет внесет в БГК предложение об отмене моратория на выделение земельных участков. «Сегодня собирал по этому вопросу вице-мэров. Думаю, на январской сессии горкенеша обсудим», — подчеркнул он.

Кроме того, и. о. градоначальника заметил, что бюджет намерен пополнить также за счет передачи на аутсорсинг парковок на крупных улицах, автобусных маршрутов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178559/
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