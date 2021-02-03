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Власть

У президента Садыра Жапарова появился новый советник

У президента Садыра Жапарова появился новый советник. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что советником назначен Арслан Койчиев.

С 1996 по 2010 год он был продюсером Всемирной службы Би-би-си в Кыргызстане. Одно время жил в Лондоне. Занимался бизнесом и писательской деятельностью.

Арслан Койчиев специализируется на истории КР. Его работы опубликованы на кыргызском, английском и русском языках.

А роман «Проклятие», посвященный истории подъема национального освобождения в 1916-м, издан в 2010 году в Бишкеке на кыргызском языке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182165/
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