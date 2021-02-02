Клиника доктора Исманкулова освободит помещение в городской больнице № 6. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

Как отметил глава управления муниципальным имуществом Аскат Карынбаев, срок договора заканчивается в июне. Клинику уже уведомили о необходимости освобождения помещения. «У них там стоит дорогостоящее оборудование, которое надо демонтировать. По их словам, для этого необходимо пригласить специалистов, у нас таких нет», — отметил он.

Депутаты поинтересовались размером арендной платы. «Ежемесячно клиника оплачивает 164 тысячи сомов», — отметил Аскат Карынбаев.

По его словам, всего в 31 организации здравоохранения насчитывается 134 арендатора. «В основном это аптечные пункты, кабинеты УЗИ и так далее», — добавил он.