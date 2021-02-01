В Кыргызстане вновь создадут министерство обороны. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

В документе указывается, что в целях дальнейшего развития системы управления Вооруженными силами постановляется считать целесообразным образование минобороны на базе Государственного комитета по делам обороны и Генштаба.

Напомним, в 2014 году в рамках реформы Вооруженных сил было упразднено Минобороны и создан Генеральный штаб как единый орган управления Вооруженными силами. На базе МО был создан Госкомитет по делам обороны.