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Власть

В Кыргызстане вновь создадут министерство обороны

В Кыргызстане вновь создадут министерство обороны. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

В документе указывается, что в целях дальнейшего развития системы управления Вооруженными силами постановляется считать целесообразным образование минобороны на базе Государственного комитета по делам обороны и Генштаба.

Напомним, в 2014 году в рамках реформы Вооруженных сил было упразднено Минобороны и создан Генеральный штаб как единый орган управления Вооруженными силами. На базе МО был создан Госкомитет по делам обороны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181872/
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