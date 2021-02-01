Назначен новый руководитель пресс-службы президента

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Нуркамал Асканова назначена заведующей отделом информационной политики аппарата главы государства.
Уточняется, что она работала телеведущей на ОТРК. Вела передачу — аналог российского проекта «Жди меня» — «Кайдасың?»
Ее предшественник Нургазы Анаркулов был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере.
По данному факту начато досудебное производство по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.