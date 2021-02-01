Назначен новый руководитель пресс-службы президента

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Нуркамал Асканова назначена заведующей отделом информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что она работала телеведущей на ОТРК. Вела передачу — аналог российского проекта «Жди меня» — «Кайдасың?»



Ее предшественник Нургазы Анаркулов был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере.