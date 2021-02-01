17:02
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Власть

Назначен новый руководитель пресс-службы президента

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Нуркамал Асканова назначена заведующей отделом информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что она работала телеведущей на ОТРК. Вела передачу — аналог российского проекта «Жди меня» — «Кайдасың?»

Ее предшественник Нургазы Анаркулов был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

По данному факту начато досудебное производство по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/181867/
просмотров: 2696
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров выступает за ликвидацию всех дублирующих госорганов
Садыр Жапаров позвонил Касым-Жомарту Токаеву. О чем говорили президенты
Инвесторы готовы помочь отремонтировать аварийные школы, сообщил Садыр Жапаров
Садыр Жапаров: Фотографии со мной не помогут получить должность
Первые указы. СМИ должны пропагандировать традиционные ценности и писать позитив
Садыр Жапаров запретил назначать на должности людей с запятнанной репутацией
Садыр Жапаров пообещал инвесторам и бизнесу всестороннюю поддержку
Указ о мерах по миграции: защита детей, «Мекен-карт» и упрощенное гражданство
Правила работы в горнорудном секторе меняются. Что прописано в указе президента
Садыр Жапаров подписал первые пять указов. Какие и о чем
Популярные новости
Садыр Жапаров подписал первые пять указов. Какие и&nbsp;о&nbsp;чем Садыр Жапаров подписал первые пять указов. Какие и о чем
Трое отказались. В&nbsp;парламенте обсуждают кандидатуры на&nbsp;пост премьер-министра Трое отказались. В парламенте обсуждают кандидатуры на пост премьер-министра
Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики Садыру Жапарову подсказали, где искать деньги для восстановления экономики
Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять прославился. Матерится и&nbsp;показывает фигу Депутат Камчыбек Жолдошбаев опять прославился. Матерится и показывает фигу
Бизнес
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
1 февраля, понедельник
16:58
В Узгене изнасиловали девочку. Суд отпустил подозреваемого под домашний арест В Узгене изнасиловали девочку. Суд отпустил подозреваем...
16:37
Кыргызстанца в Якутии осудили за террористическую деятельность
16:15
Суицид в Аламединском районе. Два месяца не могут установить причину смерти
16:07
В ЦОНах будут доступны услуги по недвижимости и земельным объектам
16:02
В Кыргызстане вновь создадут министерство обороны