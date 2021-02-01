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Власть

Из 22 членов правительства останется 16. Улукбек Марипов о сокращении кабмина

Сегодня депутаты парламентской коалиции большинства рассматривают кандидатуру Улукбека Марипова на должность премьер-министра.

Он заявил, что намерен сократить состав правительства.

«Ни для кого не секрет, что сейчас аппарат правительства раздут, есть три вице-премьер-министра. Если вы меня утвердите, я сегодня же буду обсуждать программу и структуру кабмина с торага Талантом Мамытовым. Из 22 членов правительства останется 16. Кроме того, кардинальные реформы ожидаются в ведомствах и госагентствах», — сказал Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181826/
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1 февраля, понедельник
12:12
Из 22 членов правительства останется 16. Улукбек Марипов о сокращении кабмина Из 22 членов правительства останется 16. Улукбек Марипо...
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