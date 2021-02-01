Из 22 членов правительства останется 16. Улукбек Марипов о сокращении кабмина

Сегодня депутаты парламентской коалиции большинства рассматривают кандидатуру Улукбека Марипова на должность премьер-министра.

Он заявил, что намерен сократить состав правительства.

«Ни для кого не секрет, что сейчас аппарат правительства раздут, есть три вице-премьер-министра. Если вы меня утвердите, я сегодня же буду обсуждать программу и структуру кабмина с торага Талантом Мамытовым. Из 22 членов правительства останется 16. Кроме того, кардинальные реформы ожидаются в ведомствах и госагентствах», — сказал Улукбек Марипов.