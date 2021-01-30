После реконструкции пропускная способность КПП «Ак-Жол» вырастет в два раза

Ранее пропускная способность пункта пропуска «Ак-Жол-автодорожный» составляла 10-11 тысяч человек и 800 — 1 тысячу автомобилей. После завершения ремонтных работ пропускная способность контрольно-пропускного пункта увеличится вдвое, сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, сегодня и. о. вице-премьер-министра Максат Мамытканов ознакомился с ходом реконструкции КПП на кыргызско-казахстанской государственной границе. Изначально работы планировали завершить до конца 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки ремонта продлили до первого квартала 2021-го.

И. о. вице-премьер-министра подчеркнул, что реконструкция пункта пропуска является требованием времени. Необходимо создать комфортные условия для каждого человека, пересекающего нашу границу.

У гостей должны остаться только положительные впечатления о стране. Максат Мамытканов

«Это и техническое оснащение, и соответствие международным стандартам, а также вежливое отношение сотрудников Пограничной службы к гражданам. Особое внимание следует обратить на качество ремонтных работ. Реконструкция КПП должна соответствовать всем международным требованиям по качеству. Недопустимо, чтобы через год или два вновь пришлось проводить ремонтные работы. Контроль за качеством исполнения должен быть на самом высоком уровне», — напомнил Максат Мамытканов.

По итогам осмотра руководству Пограничной службы поручено взять под личный контроль завершение ремонтных работ. И. о. вице-премьер-министра отметил, что через месяц снова посетит объект.

Напомним, модернизация пункта пропуска «Ак-Жол-автодорожный» началась в марте 2020 года. Работы по модернизации финансируются из республиканского бюджета.