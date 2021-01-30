Максат Мамытканов: Инструкции по пожарной безопасности устарели, их не читают

И. о. вице-премьер-министра Максат Мамытканов провел совещание по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Совещание собрано из-за участившихся случаев пожаров. И. о. вице-премьера раскритиковал работу, проводимую Министерством чрезвычайных ситуаций и Госинспекцией по экологической и технической безопасности по информированию населения о мерах по соблюдению пожарной безопасности.

«С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств, неправильная эксплуатация которых иногда приводит к печальным последствиям. При строительстве более 65 процентов жилых помещений не соблюдаются меры пожарной безопасности. Это недопустимо. Необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о том, что жилище, пригодное для проживания, должно быть в первую очередь безопасным. Работа должна быть комплексной, пришло время отойти от образа «проверяющего» органа, а стать органом, который приносит пользу каждому отдельному гражданину республики», — подчеркнул Максат Мамытканов.

Он отметил, что основной причиной возникновения пожаров является недостаточная информированность в вопросах пожарной безопасности.

«Все инструкции устарели, никто не читает их. Надо переводить их в электронный вариант, при этом следует использовать современные средства их распространения, в том числе через мобильные приложения. Люди должны знать, как построить безопасный дом, что следует делать при возникновении пожара до приезда пожарных служб. Это должна быть доступная видеоинструкция, которую должен знать каждый гражданин», — уверен и. о. вице-премьера.

По итогам совещания МЧС И Госэкотехинспекции поручено в течение недели представить информацию в разрезе районов и областей о количестве субъектов, в которых были проведены профилактические меры по соблюдению мер пожарной безопасности, особое внимание уделив аналитической информации по улучшению указанной работы. Поручено также подготовить разъясняющие видеоролики и видеоинструкции о соблюдении мер пожарной безопасности для распространения среди населения.