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Власть

Садыр Жапаров рассказал, какую клятву дал у кумбеза Манаса

В Кыргызской национальной филармонии прошла церемония инаугурации вновь избранного президента Садыра Жапарова.

В своей речи он рассказал, что свою предвыборную кампанию начал в Таласской области. По словам президента, он дал клятву приумножить силу и славу Кыргызстана.

«Я дал клятву твердо придерживаться идеологии национального единства, оправдать надежды и чаяния народа, следовать идеям, провозглашенным нашими отцами Абдыкеримом Сыдыковым, Исхаком Раззаковым, Жусупом Абдрахмановым. Я, как и все патриоты, мечтаю, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека, установлено верховенство закона, молодежь с оптимизмом смотрит в будущее», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что экономическое развитие должно быть взаимосвязано с духовным обогащением народа.

«Непрерывное экономическое развитие страны, ее культурное возрождение, стабильность сохранятся в случае добрососедства и дружественных взаимоотношений с ближними и дальними странами», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181491/
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