Новую Конституцию выставлять на общественное обсуждение должны только депутаты

Проект новой Конституции выставлять на общественное обсуждение должны только депутаты. Члены конституционного совещания такими полномочиями не обладают. Об этом 24.kg заявил экс-нардеп Исхак Масалиев.

По его словам, ни сам глава КС Бекбосун Борубашов, ни другие представители этого совещательного органа права законодательной инициативы не имеют. «Неверно также утверждение, что после того, как обновленный вариант Основного закона поступит в парламент, граждане не могут высказывать свои замечания. Напротив, для этого и вывешивается проект на сайт Жогорку Кенеша и проводятся слушания. Окончательный проект, доработанный в трех чтениях, принимают нардепы и отправляют его для утверждения на референдуме. Но меня, честно говоря, очень насторожило предложение некоторых моих бывших коллег внести изменения в регламент и тем самым эти самые общественные дискуссии отменить. Это недопустимо и не может быть одобрено», — считает Исхак Масалиев.

Ранее юрист Института Медиа Полиси Нурбек Сыдыков отметил в комментарии 24.kg, что статья 66 Закона «О регламенте Жогорку Кенеша» не позволяет вносить изменения в текст проекта новой редакции Конституции.

Напомним, группа депутатов выступила с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта, в том числе депутат Акылбек Жапаров, считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.