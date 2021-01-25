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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Казусы закона. Обсуждать проект новой редакции Конституции граждане не смогут

Статья 66 Закона «О регламенте Жогорку Кенеша» не позволяет вносить изменения в текст проекта новой редакции Конституции. Об этом 24.kg сообщил юрист Института Медиа Полиси Нурбек Сыдыков.

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По его словам, по закону при обсуждении проекта закона о назначении референдума даже депутаты не смогут менять текст новой Конституции.

«Поэтому конституционное совещание по мере изменений должно было выставить проект нового Основного закона на сайте Минюста или Жогорку Кенеша, чтобы общественность могла отслеживать и вносить свои предложения. Однако этого не сделали. Каким образом сейчас общественность будет что-то предлагать, непонятно», — сказал он.

Ранее глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов сообщил 24.kg, что окончательный проект новой редакции Конституции готов. На днях документ передадут на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша.

Напомним, что группа депутатов выступила с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта, в том числе депутат Акылбек Жапаров, считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181072/
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