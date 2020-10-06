Бывшего премьер-министра Сапара Исакова освободили из колонии в селе Молдовановка. Информацию подтвердил его адвокат Замир Жоошев.

Напомним, Сапара Исакова осудили по факту коррупции в Историческом музее и модернизации ТЭЦ Бишкека. По одному уголовному делу бывшего главу кабмина приговорили к 18 годам лишения свободы, по другому — к 15.

Недавно его перевели в колонию № 27.

Сообщается также, что освобожден Мээрбек Мискенбаев.

Возле СИЗО-1 собрались родственники остальных сторонников бывшего президента и требуют отпустить Фарида Ниязова, Каната Сагынбаева.