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Власть

Банкета не будет. Садыр Жапаров прокомментировал подготовку к инаугурации

Вновь избранный президент Кыргызстана Садыр Жапаров отреагировал на критику, которую высказали граждане в связи с подготовкой его инаугурации.

Он прокомментировал вопросы, связанные с организацией официальной церемонии вступления в должность главы государства.

«Учитывая политическую ситуацию, сложившуюся после октябрьских событий, экономическое, финансовое и эпидемиологическое положение республики, считаю необходимым отметить, что в такой ситуации мы должны отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий. Думаю, народ нас поймет и поддержит», — сказал Садыр Жапаров.

Я принял решение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы.

Садыр Жапаров

По его словам, важно учесть и осуществить только требуемые законодательством обязательные процедуры вступления в должность президента.

«Государство должно фокусировать все свое внимание на использовании бюджетных средств в поддержку народа и его нужд», — отметил Садыр Жапаров.

Вчера в Бишкеке проспекты Чингиза Айтматова, Манаса и отрезок проспекта Чуй перекрывали для репетиции инаугурации нового президента страны. Кыргызстанцы возмутились созданным транспортным коллапсом и неоправданной тратой госсредств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180878/
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