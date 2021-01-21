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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Проспекты Манаса и Чуй перекрыли. Идет репетиция инаугурации президента

Проспекты Чингиза Айтматова, Манаса и отрезок проспекта Чуй перекрывали для репетиции инаугурации Садыра Жапарова на пост президента Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Ранее горожане пожаловались, что часть центра столицы перекрыта, пешеходам не давали пересечь проспект Манаса примерно 30 минут.

«Действительно, мы перекрывали улицу, кортеж проехал от государственной резиденции до Национальной филармонии по проспекту Манаса, затем направился к «Белому дому» и обратно. Улицу будем перекрывать еще раз за два-три дня до инаугурации главы государства. Подробности ограничений сообщим заранее», — проинформировали редакцию.

Инаугурация вновь избранного президента Садыра Жапарова состоится 28 января в филармонии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180762/
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