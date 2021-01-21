Проспекты Манаса и Чуй перекрыли. Идет репетиция инаугурации президента

Проспекты Чингиза Айтматова, Манаса и отрезок проспекта Чуй перекрывали для репетиции инаугурации Садыра Жапарова на пост президента Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.
«Действительно, мы перекрывали улицу, кортеж проехал от государственной резиденции до Национальной филармонии по проспекту Манаса, затем направился к «Белому дому» и обратно. Улицу будем перекрывать еще раз за два-три дня до инаугурации главы государства. Подробности ограничений сообщим заранее», — проинформировали редакцию.
Инаугурация вновь избранного президента Садыра Жапарова состоится 28 января в филармонии.