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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Миллионы сомов на инаугурацию. Сколько президенты тратили на церемонию

Сегодня стало известно, что церемония вступления в должность президента Садыра Жапарова пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 28 января.

Главы иностранных государств на инаугурацию не приедут. При этом около 70 процентов приглашенных — простые избиратели. Кроме того, на церемонии будут присутствовать главы дипмиссий зарубежных государств, члены правительства, Верховного суда, Конституционной палаты и других государственных органов.

На церемонию потратят 10 миллионов сомов.

Отмечается, что изначально планировали израсходовать 15 миллионов сомов. Но затем сумму сократили. Эти средства пойдут на подготовку и проведение процедуры вступления президента в должность.

Редакция 24.kg решила вспомнить, какую сумму тратили бывшие президенты Кыргызстана на церемонию инаугурации.

Аскар Акаев

Первый президент вступал в должность трижды. Соответственно, и инаугураций у него было три. Но в открытых источниках нет информации о расходах на эти церемонии.

Первый раз Аскар Акаев давал присягу в начале декабря 1991 года, а президентом его избрали 12 октября того же года. Церемонию провели в «Белом доме» без помпезности.

из интернета
Фото из интернета. Инаугурация Аскара Акаева

30 декабря 1995 года состоялась вторая инаугурация. После очередной победы на президентских выборах Аскар Акаев принес присягу опять же скромно в стенах Дома правительства. Мероприятие прошло по тому же сценарию, как и в первый раз.

На выборах 2000-го Акаева снова выбрали главой государства. На этот раз церемония проходила в Национальной филармонии. Она состоялась 9 декабря. Событие государственной важности посетил великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов.

Курманбек Бакиев

Для вступления в должность президента Курманбека Бакиева в 2005 году из государственной казны выделили 21 миллион сомов. Из них на вечерний концерт с участием российских звезд израсходовали 4 миллиона сомов.

Больше всего потратили на ремонт фонтана у Дома правительства (нынешний «Белый дом») — 12 миллионов сомов. Отремонтировали госрезиденцию «Ала-Арча» и оснастили техникой большой зал Дома правительства. В общем на все эти работы выделили 17 миллионов сомов.

из интернета
Фото из интернета. Инаугурация Курманбека Бакиева

Отметим, что инаугурация Курманбека Бакиева прошла на главной столичной площади Ала-Тоо с участием почти 10 тысяч человек, включая приглашенных зарубежных гостей. От каждой области на мероприятие приглашали по 54 представителя.

В 2009-м Курманбека Бакиева вновь выбрали главой государства. Тогда в аппарате президента сказали, что на торжественное мероприятие после победы на выборах Бакиев потратил около 20 миллионов сомов.

Роза Отунбаева

Из открытых источников известно, что на инаугурацию Розы Отунбаевой потратили 9 миллионов сомов. Мероприятие прошло 3 июля 2010 года в здании Национальной филармонии в Бишкеке.

из интернета
Фото из интернета. Инаугурация Розы Отунбаевой
В начале церемонии бывший глава ЦИК Акылбек Сариев озвучил официальные итоги референдума, на котором больше 90 процентов жителей страны поддержали новую редакцию Конституции, а пункты об избрании Розы Отунбаевой президентом переходного периода Кыргызстана и о роспуске Конституционного суда шли дополнительно.

Отунбаева получила удостоверение главы государства, нагрудной знак и президентский штандарт, принесла присягу.

Алмазбек Атамбаев

На церемонию вступления в должность президента Алмазбека Атамбаева потратили 10 миллионов сомов. Мероприятие также провели в Национальной филармонии 1 декабря 2011 года.

Роза Отунбаева вручила Атамбаеву президентское удостоверение, знаки отличия — нагрудный знак и штандарт главы государства. Все это заняло не больше часа.

из интернета
Фото из интернета. Инаугурация Алмазбека Атамбаева

Инаугурация 2011 года стала первой в истории Кыргызстана мирной передачей власти.

Сооронбай Жээнбеков

В 2017-м смета расходов на проведение инаугурации Сооронбая Жээнбекова составила 8 миллионов 404 тысячи 248 сомов. Однако изначально планировали потратить 13 миллионов 100 тысяч сомов.

Церемония прошла 24 ноября 2017 года в доме приемов «Энесай» государственной резиденции «Ала-Арча».

из интернета
Фото из интернета. Инаугурация Сооронбая Жээнбекова
Сооронбай Жээнбеков принес присягу, ему по традиции вручили удостоверение президента, нагрудный знак и штандарт главы государства. После церемонии он и Алмазбек Атамбаев поехали в здание Жогорку Кенеша.

Напомним, 10 января в республике прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления. Садыр Жапаров набрал 79,2 процента голосов тех, кто пришел на избирательные участки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180786/
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