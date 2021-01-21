Миллионы сомов на инаугурацию. Сколько президенты тратили на церемонию

Сегодня стало известно, что церемония вступления в должность президента Садыра Жапарова пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 28 января.

Главы иностранных государств на инаугурацию не приедут. При этом около 70 процентов приглашенных — простые избиратели. Кроме того, на церемонии будут присутствовать главы дипмиссий зарубежных государств, члены правительства, Верховного суда, Конституционной палаты и других государственных органов.

На церемонию потратят 10 миллионов сомов.

Отмечается, что изначально планировали израсходовать 15 миллионов сомов. Но затем сумму сократили. Эти средства пойдут на подготовку и проведение процедуры вступления президента в должность.

Редакция 24.kg решила вспомнить, какую сумму тратили бывшие президенты Кыргызстана на церемонию инаугурации.

Аскар Акаев

Первый президент вступал в должность трижды. Соответственно, и инаугураций у него было три. Но в открытых источниках нет информации о расходах на эти церемонии.

Первый раз Аскар Акаев давал присягу в начале декабря 1991 года, а президентом его избрали 12 октября того же года. Церемонию провели в «Белом доме» без помпезности.

Фото из интернета. Инаугурация Аскара Акаева

30 декабря 1995 года состоялась вторая инаугурация. После очередной победы на президентских выборах Аскар Акаев принес присягу опять же скромно в стенах Дома правительства. Мероприятие прошло по тому же сценарию, как и в первый раз.

На выборах 2000-го Акаева снова выбрали главой государства. На этот раз церемония проходила в Национальной филармонии. Она состоялась 9 декабря. Событие государственной важности посетил великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов.

Курманбек Бакиев

Для вступления в должность президента Курманбека Бакиева в 2005 году из государственной казны выделили 21 миллион сомов. Из них на вечерний концерт с участием российских звезд израсходовали 4 миллиона сомов.

Больше всего потратили на ремонт фонтана у Дома правительства (нынешний «Белый дом») — 12 миллионов сомов. Отремонтировали госрезиденцию «Ала-Арча» и оснастили техникой большой зал Дома правительства. В общем на все эти работы выделили 17 миллионов сомов.

Фото из интернета. Инаугурация Курманбека Бакиева

Отметим, что инаугурация Курманбека Бакиева прошла на главной столичной площади Ала-Тоо с участием почти 10 тысяч человек, включая приглашенных зарубежных гостей. От каждой области на мероприятие приглашали по 54 представителя.

В 2009-м Курманбека Бакиева вновь выбрали главой государства. Тогда в аппарате президента сказали, что на торжественное мероприятие после победы на выборах Бакиев потратил около 20 миллионов сомов.

Роза Отунбаева

Из открытых источников известно, что на инаугурацию Розы Отунбаевой потратили 9 миллионов сомов. Мероприятие прошло 3 июля 2010 года в здании Национальной филармонии в Бишкеке.

Фото из интернета. Инаугурация Розы Отунбаевой

В начале церемонии бывший глава ЦИК Акылбек Сариев озвучил официальные итоги референдума, на котором больше 90 процентов жителей страны поддержали новую редакцию Конституции, а пункты об избрании Розы Отунбаевой президентом переходного периода Кыргызстана и о роспуске Конституционного суда шли дополнительно.

Отунбаева получила удостоверение главы государства, нагрудной знак и президентский штандарт, принесла присягу.

Алмазбек Атамбаев

На церемонию вступления в должность президента Алмазбека Атамбаева потратили 10 миллионов сомов. Мероприятие также провели в Национальной филармонии 1 декабря 2011 года.

Роза Отунбаева вручила Атамбаеву президентское удостоверение, знаки отличия — нагрудный знак и штандарт главы государства. Все это заняло не больше часа.

Фото из интернета. Инаугурация Алмазбека Атамбаева

Инаугурация 2011 года стала первой в истории Кыргызстана мирной передачей власти.

Сооронбай Жээнбеков

В 2017-м смета расходов на проведение инаугурации Сооронбая Жээнбекова составила 8 миллионов 404 тысячи 248 сомов. Однако изначально планировали потратить 13 миллионов 100 тысяч сомов.

Церемония прошла 24 ноября 2017 года в доме приемов «Энесай» государственной резиденции «Ала-Арча».

Фото из интернета. Инаугурация Сооронбая Жээнбекова

Сооронбай Жээнбеков принес присягу, ему по традиции вручили удостоверение президента, нагрудный знак и штандарт главы государства. После церемонии он и Алмазбек Атамбаев поехали в здание Жогорку Кенеша.

Напомним, 10 января в республике прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления. Садыр Жапаров набрал 79,2 процента голосов тех, кто пришел на избирательные участки.