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Власть
Сюжет: COVID-19

Заниженная статистика смерти по COVID-19: чиновники проблему не обозначили

Межведомственная рабочая комиссия указала на ошибки и некачественную работу госорганов в противодействии первой волне COVID-19. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

И. о. премьер-министра Артем Новиков заслушал информацию о деятельности межведомственной рабочей комиссии по проверке эффективности деятельности государственных, муниципальных и местных органов власти в вопросах противодействия коронавирусной инфекции, а также рационального использования финансовой, грантовой и гуманитарной помощи.

Выявлены расхождения в количестве летальных случаев от COVID-19, несвоевременное принятие протоколов лечения от коронавирусной инфекции, а также неэффективный учет и распределение гуманитарной помощи.

«Третий протокол лечения от COVID-19, включающий антикоагулянты и другие важные препараты, был утвержден Министерством здравоохранения с опозданием более чем на месяц. При внесении третьего протокола лечения 15 мая 2020 года отечественные фармацевтические компании смогли получить одобренный список лекарств для поставки в страну только 1 июля 2020-го. В итоге жизненно важные препараты для лечения коронавирусной инфекции были завезены со значительным опозданием, что привело к острому дефициту лекарств в стране и росту цен на них», — говорится в сообщении.

Комиссия посчитала, что не было четкой и прозрачной системы приема и учета поступающей медицинской гуманитарной помощи.

Были выявлены факты расхождения между данными о предоставленной помощи и данными о поставленной в больницы гуманитарной помощи. Препараты, закупленные в июне 2020 года по второму протоколу лечения, после принятия третьего протокола оказались неприменимы. На складах департамента лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения обнаружены значительные объемы этих лекарств.

Госорганы не предоставили в комиссию подробный финансовый отчет о расходах на реорганизацию и перепрофилирование больниц и госпиталя «Семетей».

По итогам совещания было предложено внести указанные факты, а также другие выводы межведомственной рабочей комиссии на рассмотрение Совета безопасности для детального обсуждения и общественного освещения. Министерству здравоохранения поручено подготовить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных рабочей комиссией, в системе здравоохранения.

В состав комиссии вошли медицинские работники, депутаты Жогорку Кенеша, работники средств массовой информации, представители государственных и муниципальных органов, гражданские активисты и независимые эксперты.

Ранее вице-премьер Эльвира Сурабалдиева сообщала, что согласно выводам межведкомиссии, разница по смертям от пандемии идет в несколько тысяч. В самый разгар первой волны COVID-19 отдельные чиновники задерживали документы, из-за чего был хаос с лечением и лекарствами. Были сговоры, кто-то делал бизнес на пандемии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180532/
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