10:24
USD 84.50
EUR 102.72
RUB 1.15
Власть
Сюжет: COVID-19

Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о работе комиссии

В связи с задержкой документов и информации от отдельных госорганов пришлось продлить работу межведомственной комиссии по изучению распределения гумпомощи в Кыргызстане. Об этом сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

Читайте по теме
Кубатбека Боронова допросили в ГСБЭП. Речь шла о гумпомощи

По ее словам, половина членов комиссии прекратила работать в первые же дни, кто-то испугался возможных последствий, на кого-то «вышли» друзья и знакомые и попросили не работать дальше.

«Предварительно могу сообщить, что согласно выводам межведкомиссии, разница по смертям от пандемии идет в несколько тысяч. В самый разгар первой волны COVID-19 отдельные чиновники задерживали документы, из-за чего был хаос с лечением и лекарствами. Были сговоры, кто-то делал бизнес на пандемии. Как и говорилось ранее, по результатам работы межведкомиссии не будет претензий ни к одному рядовому медику. Пока врачи героически спасали граждан, некоторые руководители сбегали на длинные больничные. Отдельные главные врачи больниц даже и не бывали в красных зонах», — сказала она.

Эльвира Сурабалдиева особо подчеркнула, что поступавшую гумпомощь во время пандемии действительно воровали определенные лица. В ближайшее время она организует встречу с журналистами и обнародует все итоги работы комиссии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180046/
просмотров: 1333
Версия для печати
Материалы по теме
Учить не значит научить. Как офлайн-обучение сказалось на образовании детей
COVID-19. В ВОЗ назвали условие для достижения коллективного иммунитета
В мире COVID-19 заразились свыше 93 миллионов, умерли более 1,9 миллиона
От коронавируса скончался создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 833 человека, 278 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 134 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 82 857
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения COVID-19
COVID-19. Из-за нового штамма детям повышенный риск не угрожает, считают в ВОЗ
ВОЗ: Пока нельзя сказать, как новогодние праздники повлияли на эпидситуацию
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане досрочные выборы президента и&nbsp;референдум. Что происходит сейчас В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт
Кто мог&nbsp;бы стать премьер-министром Кыргызстана? Опрос Кто мог бы стать премьер-министром Кыргызстана? Опрос
О&nbsp;Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О&nbsp;ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам О Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам
Бизнес
Со&nbsp;снижением курса доллара снизился тариф на&nbsp;природный газ Со снижением курса доллара снизился тариф на природный газ
Умный робот-пылесос для сухой и&nbsp;влажной уборки дома. Теперь в&nbsp;O!Store Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
15 января, пятница
10:21
В жилом массиве «Ак-Орго» столицы может появиться парк В жилом массиве «Ак-Орго» столицы может появиться парк
10:16
В Чуйской области у иностранцев украли $40 тысяч
10:12
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 января
10:00
Учить не значит научить. Как офлайн-обучение сказалось на образовании детей
09:50
COVID-19. В ВОЗ назвали условие для достижения коллективного иммунитета