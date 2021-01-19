Прочитайте законы. Балбак Тулобаев ответил депутатам, требующим его отставки

«Уважаемые депутаты ЖК, прочитайте один раз законы», — прокомментировал и. о. мэра Балбак Тулобаев требование парламентариев о его отставке.

«Я работаю по двум законам «О статусе столицы» и «О местном самоуправлении». Зачем нужна большому парламенту маленькая мэрия? Давайте работать по закону», — сказал он.

Напомним, сегодня Балбак Тулобаев не прибыл на заседание комитета, где рассматривался вопрос о проблемах в строительном секторе.

Депутаты отметили, что мэрия третий раз игнорирует заседание. В итоге комитет большинством голосов направил предложение правительству снять с должности Балбака Тулобаева и его заместителя.