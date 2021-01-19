16:57
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
Власть

Прочитайте законы. Балбак Тулобаев ответил депутатам, требующим его отставки

«Уважаемые депутаты ЖК, прочитайте один раз законы», — прокомментировал и. о. мэра Балбак Тулобаев требование парламентариев о его отставке.

«Я работаю по двум законам «О статусе столицы» и «О местном самоуправлении». Зачем нужна большому парламенту маленькая мэрия? Давайте работать по закону», — сказал он.

Напомним, сегодня Балбак Тулобаев не прибыл на заседание комитета, где рассматривался вопрос о проблемах в строительном секторе.

Депутаты отметили, что мэрия третий раз игнорирует заседание. В итоге комитет большинством голосов направил предложение правительству снять с должности Балбака Тулобаева и его заместителя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180468/
просмотров: 544
Версия для печати
Материалы по теме
Балбак Тулобаев: Вопрос повышения тарифов в маршрутках решим до мая
Буду сдавать и продавать земли. Как Балбак Тулобаев намерен пополнить бюджет
Балбак Тулобаев прокомментировал задержание бывшего вице-мэра Бишкека
Балбак Тулобаев объяснил, почему уволил советника мэра Бишкека Гулю Алмамбетову
Позже выскажу свое мнение. Реакция Балбака Тулобаева на марш за чистый воздух
Каким может быть новое здание БГК на месте прокуратуры, показали в мэрии Бишкека
Уже точно. Кинотеатры и фудкорты открывают с 1 декабря
Для депутатов БГК построят здание на месте сгоревшей Генпрокуратуры
Аким Октябрьского района освобожден от занимаемой должности
Балбак Тулобаев извинился за назначение акима Октябрьского района
Популярные новости
Кто станет оппозицией Садыру Жапарову Кто станет оппозицией Садыру Жапарову
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 января
Смертей от&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о&nbsp;работе комиссии Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о работе комиссии
Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9&nbsp;октября будут наказаны Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9 октября будут наказаны
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
19 января, вторник
16:53
В Турции кыргызстанок принуждали к проституции. Подозреваемые арестованы В Турции кыргызстанок принуждали к проституции. Подозре...
16:46
Ученые считают, что загрязнение воздуха в Бишкеке происходит от автотранспорта
16:34
Вымогал деньги. ГСБЭП задержала начальника ОАО «Джалалабадэлектро»
16:32
Прочитайте законы. Балбак Тулобаев ответил депутатам, требующим его отставки
16:28
Беспорядки на месторождении Кара-Кече. 10 уголовных дел переданы в суд