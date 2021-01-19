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Власть

В парламенте потребовали отставки руководства мэрии города Бишкека

В парламенте потребовали отставки и. о. мэра города Бишкека Балбака Тулобаева и его заместителя, курирующего сектор строительства. Решение принято на сегодняшнем заседании комитета парламента по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Балбак Тулобаев не прибыл на заседание комитета, где рассматривался вопрос о проблемах в строительном секторе.

Депутаты отметили, что мэрия третий раз игнорирует заседание комитета.

«Это саботаж. Почему ни один чиновник из мэрии не пришел? Потому что ответственные чиновники муниципалитета сидят в тюрьме. Четыре мэра обвинялись именно из-за нарушений в строительном секторе», — сказал депутат Рыскелди Момбеков.

Комитет большинством голосов направил предложение правительству снять с должности Балбака Тулобаева и его заместителя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180402/
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