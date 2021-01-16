Как хоронят на Ала-Арчинском кладбище. БГК предлагает решить вопрос

Утвердить порядок захоронения и содержания Ала-Арчинского историко-мемориального кладбища предлагает Бишкекский городской кенеш. Проект положения вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в настоящее время отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий эти вопросы.

«Утверждение положения позволит детально регламентировать деятельность уполномоченного органа местного самоуправления на Ала-Арчинском историко-мемориальном кладбище», — отмечается в документе.

На Ала-Арчинском историко-мемориальном кладбище хоронят граждан Кыргызстана, имевших при жизни статус выдающихся государственных и политических деятелей, академиков Академии наук, лиц, удостоенных высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры», Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, награжденных орденами «Ак-Шумкар», «Манас» трех степеней, «Курманжан Датка», «Данакер», «Данк», «Достук», «Славы» трех степеней, «Трудовой Славы» трех степеней, имевших почетные звания «народный», «заслуженный», лауреатов государственных премий СССР и Кыргызской Республики.