Кто мог бы стать премьер-министром Кыргызстана? Опрос

В Кыргызстане 10 января прошли досрочные выборы президента. По предварительным данным, с большим отрывом победу на них одержал Садыр Жапаров.

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Однако до сих пор он официально не сдал полномочия премьер-министра, а исполняет обязанности главы правительства пока Артем Новиков.

Эксперты и политологи комментируют ситуацию неоднозначно. Кто-то призывает власти немедленно выбрать премьера, другие считают, что стране он вовсе не нужен.

Редакция 24.kg решила поинтересоваться у читателей: кого из нижеперечисленных вы видите возможным премьер-министром Кыргызстана?